СК РФ предъявил обвинение замкомандующему ЛенВо по делу о взятке

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Следственный комитет России предъявил обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майору Валерию Муминджанову по делу о коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что следователи главного военного следственного управления СК РФ предъявили обвинение Муминджанову по делу о получении взятки в особо крупном размере.
При этом уточняется, что сам обвиняемый вину не признал.
Напомним, что в отношении Муминджанова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны России он способствовал заключению контрактов с коммерческими организациями на поставку обмундирования, включая зону проведения СВО. Общая сумма этих поставок превысила 1,5 миллиарда рублей. За такое содействие генерал получил взятку в размере более 20 миллионов рублей.
Суд арестовал Муминджанова до 2 ноября.
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При этом уточняется, что сам обвиняемый вину не признал.
Напомним, что в отношении Муминджанова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны России он способствовал заключению контрактов с коммерческими организациями на поставку обмундирования, включая зону проведения СВО. Общая сумма этих поставок превысила 1,5 миллиарда рублей. За такое содействие генерал получил взятку в размере более 20 миллионов рублей.
Суд арестовал Муминджанова до 2 ноября.
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Анастасия Чинкова