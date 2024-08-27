Стало известно о признании актрисы Светланы Светличной неизлечимо больной

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. При этом она сама дала на это согласие. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
В настоящее время актриса находится в состоянии средней тяжести. Светличная жалуется на постоянные боли в голове, ушах и горле.
Уточняется, что она также не может передвигаться самостоятельно и большую часть времени лежит. Согласно информации источника, Светличной будут проводить симптоматическую терапию, которая направлена на поддержание активности, снятие и купирование болевых синдромов.
Специалисты будут оказывать артистке и психологическую помощь до последнего дня жизни.
Напомним, ранее у артистки обнаружили увеличенные в два раза лимфоузлы на шее, а УЗИ показало трёхсантиметровую опухоль. Также было обнаружено новообразование в головном мозге, из-за которого Светличная могла попасть в психиатрическую больницу.
Читайте также:
Актриса Светлана Светличная отказалась лечить онкологию
У артистки Светланы Светличной заподозрили онкологию
Актриса Светлана Светличная после инфаркта перестала принимать пищу
Уточняется, что она также не может передвигаться самостоятельно и большую часть времени лежит. Согласно информации источника, Светличной будут проводить симптоматическую терапию, которая направлена на поддержание активности, снятие и купирование болевых синдромов.
Специалисты будут оказывать артистке и психологическую помощь до последнего дня жизни.
Напомним, ранее у артистки обнаружили увеличенные в два раза лимфоузлы на шее, а УЗИ показало трёхсантиметровую опухоль. Также было обнаружено новообразование в головном мозге, из-за которого Светличная могла попасть в психиатрическую больницу.
Читайте также:
Актриса Светлана Светличная отказалась лечить онкологию
У артистки Светланы Светличной заподозрили онкологию
Актриса Светлана Светличная после инфаркта перестала принимать пищу
Екатерина Коршунова