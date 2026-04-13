Стало известно о всплеске мошенничества с проверками «утечек газа» в многоквартирных домах

13 апреля 2026, 03:25

Россиян предупредили о мошенниках в форме, которые проверяют «утечку газа» в квартирах

Фто: iStock/FotoCuisinette

Мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями обходят квартиры под видом проверки газового оборудования. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.





Аферисты используют эту схему в апреле, когда традиционно проводятся плановые осмотры газового оборудования и систем противопожарной безопасности после зимы. Главная цель мошенников — жители многоквартирных домов, особенно пожилые люди.



