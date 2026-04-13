Стало известно о всплеске мошенничества с проверками «утечек газа» в многоквартирных домах

Россиян предупредили о мошенниках в форме, которые проверяют «утечку газа» в квартирах
Мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями обходят квартиры под видом проверки газового оборудования. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Аферисты используют эту схему в апреле, когда традиционно проводятся плановые осмотры газового оборудования и систем противопожарной безопасности после зимы. Главная цель мошенников — жители многоквартирных домов, особенно пожилые люди.
Раскрыто, грозит ли пенсионерам приостановка выплат из-за неснятых денег
Во время обхода в фальшивой форме злоумышленники рассказывают своим жертвам об «утечке газа» или «несоответствии нормам», после чего требуют срочной замены оборудования — датчиков, кранов — по завышенным ценам. Оплату принимают наличными, не уходя из помещения, или переводом на карту «сменщика».
Настоящие коммунальные службы никогда не продают оборудование с рук и не берут деньги на месте: все их услуги россияне оплачивают через квитанции или официальный сайт. Если подозрительные люди навязывают услугу под давлением, угрожая аварией или штрафом, то следует вызвать полицию.
В «Мошеловке» добавили, что граждане РФ имеют право позвонить в диспетчерскую своей управляющей компании для подтверждения визита и потребовать от потенциального афериста, чтобы тот показал удостоверение.