Стало известно о раздвоении личности пасынка Намина

13 марта 2026, 15:42

Адвокат пасынка Намина просит провести экспертизу из-за раздвоения личности

Роман Ткаченко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Пасынок музыканта Стаса Намина, обвиняемый в убийстве сводного брата и родной бабушки, может страдать раздвоением личности. Об этом сообщает РЕН ТВ.