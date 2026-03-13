Стало известно о раздвоении личности пасынка Намина
Пасынок музыканта Стаса Намина, обвиняемый в убийстве сводного брата и родной бабушки, может страдать раздвоением личности. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Адвокат Романа Ткаченко заявил, что его подзащитный якобы много лет общается со своим «вторым я» и перенес не менее десяти сотрясений мозга. Защита настаивает на проведении повторной экспертизы.
Бывший коллега, выступая свидетелем, рассказал о его конфликтах мужчины с отчимом. По его словам, пасынок тщетно пытался заслужить любовь Намина и не выдерживал оказываемого на него давления. Он также утверждает, что отчим унижал Ткаченко, который тяжело переживал происходящее и мог пойти на преступление в состоянии аффекта. Свидетель добавил, что обвиняемый относился к семье «с большой любовью».
Напомним, Ткаченко повздорил с родственниками из-за продажи дома. В ходе конфликта он убил бабушку, затем позвонил 30-летнему брату и рассказал о случившемся. Когда тот приехал, расправился и с ним. После этого мужчина сам позвонил в полицию и сознался в содеянном.
