Пасынок Стаса Намина признался в убийстве двух близких родственников

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Пасынок рок-музыканта Стаса Намина выступил в ходе рассмотрения уголовного дела по двойному убийству. Роман Ткаченко признал вину в убийстве родственников.
Московский областной суд заслушал Ткаченко. В ходе своего выступления мужчина признался в убийстве своих родственников — сводного брата и родной бабушки.
По данным уголовного дела, мужчина за день до этого посетил свою бабушку. Между ними произошла ссора, в ходе которой Роман нанес 85-летней пенсионерке удар в голову, а также четыре удара ножом в область груди, от которых она умерла на месте. Ткаченко после этого позвонил по телефону 30-летнему брату. Последний приехал на место происшествия из Москвы. Между мужчинами началась драка. Брат арестованного получил 11 ударов ножом. Роман Ткаченко вызвал правоохранителей.
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«Да, обвинение понятно. Я признаю себя виновным в причинении смерти Микояну Артему и Ткаченко Прасковье, но не согласен с квалификацией», — сказал подсудимый.Следующее заседание суда запланировано на 27 мая. Тела убитых были обнаружены 19 октября 2023 года в деревне Крюково. По подозрению в убийстве был задержан Роман Ткаченко.
По данным уголовного дела, мужчина за день до этого посетил свою бабушку. Между ними произошла ссора, в ходе которой Роман нанес 85-летней пенсионерке удар в голову, а также четыре удара ножом в область груди, от которых она умерла на месте. Ткаченко после этого позвонил по телефону 30-летнему брату. Последний приехал на место происшествия из Москвы. Между мужчинами началась драка. Брат арестованного получил 11 ударов ножом. Роман Ткаченко вызвал правоохранителей.
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Самиров Рамиль