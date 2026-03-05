WP: в конгрессе США проголосовали за вызов генпрокурора по делу Джеффри Эпштейна

05 марта 2026, 14:54

Фото: iStock/rarrarorro

Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресс США проголосовал за вызов генерального прокурора Пэм Бонди для дачи показаний по делу финансиста Джеффри Эпштейн. Об этом сообщает газета Washington Post.





Согласно решению комитета, Бонди должна явиться на закрытое заседание и рассказать о ходе расследования, которое проводило Министерство юстиции США в отношении Эпштейна и его окружения, а также о публикации материалов по этому делу. Ведущий демократ в комитете Роберт Гарсия заявил, что американская общественность имеет право на полную прозрачность расследования. По его словам, жертвы преступлений должны получить справедливость.



Инициатором рассмотрения вопроса о вызове генпрокурора стала республиканка Нэнси Мейс. За это решение проголосовали все демократы в комитете, а также несколько республиканцев, включая Лорен Боберт, Майкл Клауд, Скотт Перри и Тим Бёрчетт.Закон о прозрачности файлов Эпштейна требовал от Министерства юстиции опубликовать все документы расследования до 19 декабря. По данным Washington Post, ведомство обнародовало более 100 тысяч страниц материалов, однако значительная часть документов была опубликована лишь в конце января, что вызвало критику как со стороны демократов, так и части республиканцев.

