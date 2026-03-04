Посол Ирана в Белоруссии Санеи: удар по школе в Минабе связан с культом Эпштейна

04 марта 2026, 18:51

Фото: iStock/Roman Novitskii

Посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи заявил, что удар по школе для девочек в иранском городе Минаб мог быть связан с «культом Эпштейна». Об этом дипломат сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.





По словам Санеи, американские военные якобы могли проводить «обряд жертвоприношения детей», подобный тому, что, по его утверждению, происходил на острове Литл-Сент-Джеймс, связанном с делом финансиста Джеффри Эпштейна.





«Они приносили жертву духу дьявола», — заявил дипломат.