Посол Ирана в Белоруссии Санеи: удар по школе в Минабе связан с культом Эпштейна
Посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи заявил, что удар по школе для девочек в иранском городе Минаб мог быть связан с «культом Эпштейна». Об этом дипломат сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.
По словам Санеи, американские военные якобы могли проводить «обряд жертвоприношения детей», подобный тому, что, по его утверждению, происходил на острове Литл-Сент-Джеймс, связанном с делом финансиста Джеффри Эпштейна.
«Они приносили жертву духу дьявола», — заявил дипломат.Ранее иранские власти сообщили о ракетном ударе по зданию школы для девочек «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб. По их информации, атака произошла утром 28 февраля, когда в школе проходили занятия. В результате удара, по утверждению Тегерана, погибли 180 человек, еще 96 получили ранения.