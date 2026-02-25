WSJ: Билл Гейтс признал связи с Эпштейном и романы с русскими женщинами
Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс признался в своих связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).
Гейтс извинился перед сотрудниками своего благотворительного фонда за общение с финансистом. Он также отметил, что имел отношения с русскими женщинами, пока находился в браке.
«Я крутил романы на стороне, с русским игроком в бридж... и с русским ядерным физиком», — поделился предприниматель.При этом он заверил, что не участвовал в преступлениях Эпштейна. Проведенное с ним время он назвал «огромной ошибкой».
«Я не делал ничего противозаконного», — подчеркнул Гейтс.Напомним, в конце января Минюст США опубликовал три миллиона архивных материалов по делу Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. В документах содержатся детали переписки о попытках основателя Microsoft скрыть некие интимные отношения. Также говорится об использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.