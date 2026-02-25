WSJ: Билл Гейтс признал связи с Эпштейном и романы с русскими женщинами

25 февраля 2026, 08:42

Билл Гейтс (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс признался в своих связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).





Гейтс извинился перед сотрудниками своего благотворительного фонда за общение с финансистом. Он также отметил, что имел отношения с русскими женщинами, пока находился в браке.

«Я крутил романы на стороне, с русским игроком в бридж... и с русским ядерным физиком», — поделился предприниматель.

«Я не делал ничего противозаконного», — подчеркнул Гейтс.