В клинике Lahta Junior Петербурга открыли филиал «Новогодней почты»
В клинике Lahta Junior начал работу филиал «Новогодней почты» «Петербургского дневника», теперь маленькие пациенты, их родители и врачи имеют возможность отправить праздничные открытки прямо из медучреждения.
Lahta Junior присоединилась к проекту, выбрала двух авторов открыток и напечатала их. А ребята получили награды за свой талант. По словам директора по маркетингу клиники Александры Сидоренковой, выбор открыток происходил честно и долго.
«Мы собрали наш маркетинговый отдел, и каждый голосовал за понравившуюся работу. Сейчас часто любят шутить над молодежью, что им ничего не интересно, а когда видишь, как дети с душой рисуют, это вдохновляет», — сказала Сидоренкова в разговоре с «Петербургским дневником».
Она призналась, что учреждение захотело стать частью «Новогодней почты», когда ознакомились с ее историей.
Победителями конкурса стали Владислава Кочешкова с открыткой «Новогоднее чудо» и Ксения Карчагина с работой «Новогодние снежинки доброты».