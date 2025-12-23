Достижения.рф

В клинике Lahta Junior Петербурга открыли филиал «Новогодней почты»

Фото: iStock/yulenochekk

В клинике Lahta Junior начал работу филиал «Новогодней почты» «Петербургского дневника», теперь маленькие пациенты, их родители и врачи имеют возможность отправить праздничные открытки прямо из медучреждения.



Lahta Junior присоединилась к проекту, выбрала двух авторов открыток и напечатала их. А ребята получили награды за свой талант. По словам директора по маркетингу клиники Александры Сидоренковой, выбор открыток происходил честно и долго.

«Мы собрали наш маркетинговый отдел, и каждый голосовал за понравившуюся работу. Сейчас часто любят шутить над молодежью, что им ничего не интересно, а когда видишь, как дети с душой рисуют, это вдохновляет», — сказала Сидоренкова в разговоре с «Петербургским дневником».

Она призналась, что учреждение захотело стать частью «Новогодней почты», когда ознакомились с ее историей.

Победителями конкурса стали Владислава Кочешкова с открыткой «Новогоднее чудо» и Ксения Карчагина с работой «Новогодние снежинки доброты».
Элина Позднякова

