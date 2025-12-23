В клинике Lahta Junior Петербурга открыли филиал «Новогодней почты»

23 декабря 2025, 14:13

Фото: iStock/yulenochekk

В клинике Lahta Junior начал работу филиал «Новогодней почты» «Петербургского дневника», теперь маленькие пациенты, их родители и врачи имеют возможность отправить праздничные открытки прямо из медучреждения.





Lahta Junior присоединилась к проекту, выбрала двух авторов открыток и напечатала их. А ребята получили награды за свой талант. По словам директора по маркетингу клиники Александры Сидоренковой, выбор открыток происходил честно и долго.





«Мы собрали наш маркетинговый отдел, и каждый голосовал за понравившуюся работу. Сейчас часто любят шутить над молодежью, что им ничего не интересно, а когда видишь, как дети с душой рисуют, это вдохновляет», — сказала Сидоренкова в разговоре с «Петербургским дневником».