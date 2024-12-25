Стало известно о рецидиве лейкемии у жены Башара Асада

Фото: iStock/peterscode
У жены экс-президента Сирии Башара Асада Асмы рецидив лейкемии, она находится на изоляции. Об этом пишет издание The Telegraph.
Отмечается, что изоляция Асмы потребовалась для того, чтобы она не подхватила инфекцию. На сегодняшний день она не может находиться в одной комнате с другими людьми.
Согласно информации газеты, какое-то время за ней ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас.
Напомним, жена бывшего сирийского лидера проходит лечение от лейкемии с мая этого года. Асма прибыла в столицу за несколько недель до падения режима Асада и начала проходить лечение от рака. В 2018 году у нее обнаружили рак груди на ранней стадии, однако в январе 2019 года ей провели операцию по удалению опухоли.
Читайте также:
Побег, развод, секретные деньги и лейкоз — подробности жизни семьи президента Асада
FT: жена Асада начала лечение онкологии в Москве перед бегством мужа
Названа стоимость активов семьи Башара Асада
Согласно информации газеты, какое-то время за ней ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас.
Напомним, жена бывшего сирийского лидера проходит лечение от лейкемии с мая этого года. Асма прибыла в столицу за несколько недель до падения режима Асада и начала проходить лечение от рака. В 2018 году у нее обнаружили рак груди на ранней стадии, однако в январе 2019 года ей провели операцию по удалению опухоли.
Читайте также:
Побег, развод, секретные деньги и лейкоз — подробности жизни семьи президента Асада
FT: жена Асада начала лечение онкологии в Москве перед бегством мужа
Названа стоимость активов семьи Башара Асада
Екатерина Коршунова