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Стало известно о рецидиве лейкемии у жены Башара Асада

Telegraph: Асма Асад находится в изоляции из-за лейкемии
Фото: iStock/peterscode

Фото: iStock/peterscode

У жены экс-президента Сирии Башара Асада Асмы рецидив лейкемии, она находится на изоляции. Об этом пишет издание The Telegraph.
Отмечается, что изоляция Асмы потребовалась для того, чтобы она не подхватила инфекцию. На сегодняшний день она не может находиться в одной комнате с другими людьми.

Согласно информации газеты, какое-то время за ней ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас.



Напомним, жена бывшего сирийского лидера проходит лечение от лейкемии с мая этого года. Асма прибыла в столицу за несколько недель до падения режима Асада и начала проходить лечение от рака. В 2018 году у нее обнаружили рак груди на ранней стадии, однако в январе 2019 года ей провели операцию по ​удалению опухоли.

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В Подольске у здания администрации открыли стелу «Город трудовой доблести»
25 декабря 2024, 18:54

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Подольске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Церемония в сквере Поколений собрала представителей власти, общественности и жителей города, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В честь присвоения Подольску статуса «Город трудовой доблести» мы установили памятную стелу как символ уважения к нашим предкам. Она увековечит память о трудовом подвиге жителей в годы Великой Отечественной войны», – сказал зампред правительства - министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Стела включает подсвеченные барельефы и вставки с изображениями трудовых подвигов подольчан. Её установили при поддержке Российского военно-исторического общества, правительства Московской области и администрации городского округа Подольск. В ходе благоустройства была обновлена территория вокруг стелы. В проект вошли замена пешеходного покрытия, установка новых скамеек и освещения. Как отметили в министерстве, всё это сделало сквер комфортным для посетителей.

Стела расположена на пересечении улиц Комсомольской и Кирова, напротив здания городской администрации. В годы Великой Отечественной войны подольчане и жители соседних населённых пунктов, которые сегодня входят в состав муниципалитета, активно участвовали в обеспечении фронта всем необходимым для Победы.

Почётное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Подольску указом президента Владимира Путина в 2023 году. Место для установки стелы выбрали жители.

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#михаил хайкин
#подмосковье
#московская область
#подольск
#город трудовой доблести
#министерство благоустройства мо
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Жителям Подмосковья перечислили правила поведения в новогодние праздники
25 декабря 2024, 18:06

Фото: пресс-службе ГУРБ МО

Приближается долгожданный Новый год. Однако вместе с праздничной активностью в городе возрастает необходимость быть бдительными, сообщили в пресс-службе Главное управление региональной безопасности Московской области. Там рассказали, на что стоит обратить внимание в предпраздничные и праздничные дни.
«При участии в массовых мероприятиях старайтесь держаться подальше от толпы во избежание травм. Если вы отправились на новогоднее представление с детьми, не отходите от них далеко, а лучше крепко держите за руку, так как в толпе они легко могут затеряться», – попросили в ведомстве.
Стоит помнить и о необходимости предупреждать теракты.

Фото: пресс-службе ГУРБ МО

«Обращайте внимание на подозрительных людей, одетых не по погоде, переносящих в мешках или чемоданах некие грузы, а также на бесхозно оставленные предметы. Обнаружив подозрительный предмет на массовом мероприятии или в общественном транспорте, не прикасайтесь к нему, предупредите о находке окружающих. Обо всём подозрительном нужно немедленно сообщать в полицию или в МЧС по номерам 10 и 112», – предупредили в ГУРБ.
В случае эвакуации нельзя впадать в панику. Это может спровоцировать цепную реакцию толпы и привести к образованию давки. Спокойно следуйте указаниям администрации и сотрудников правоохранительных органов.

В ведомстве также попросили разъяснить детям опасность общения с незнакомыми людьми.

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Жителям Подмосковья рассказали, как не нарваться на подделку, покупая алкоголь

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#подмосковье
#московская область
#гурб
#безопасность
#новый год
#праздники
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В подмосковном посёлке Елизаветино отремонтируют теплосети
25 декабря 2024, 17:38

Фото: istockphoto.com/blinow61

Капитальный ремонт тепловых сетей планируется провести в посёлке Елизаветино городского округа Электросталь, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать 3 тысячи 205 погонных метров теплосетей. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 187 миллионов 576 тысяч рублей, срок подачи заявок истекает 25 декабря.

Работы будут финансироваться из бюджетов Московской области и округа Электросталь.

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#комитет по конкуретной политике мо
#электросталь
#теплоснабжение
#жкх
#капитальный ремонт
#капремонт
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Жителям Подмосковья рассказали, как не нарваться на подделку, покупая алкоголь
25 декабря 2024, 17:31

Фото: iStock / Andrii Borodai

Одно из главных правил приобретения алкогольной продукции перед Новым годом – покупать её только в официальных магазинах или имеющих лицензию специализированных бутиках. Такие рекомендации дали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Чтобы не нарваться на подделку, нужно убедиться, что лицензия для ознакомления потребителей размещена в доступном месте. Оплачивать алкогольные напитки в торговой сети нужно только через кассу. Такая продукция должна быть зарегистрирована в Единой государственной автоматизированной информационной системе с использованием кассового аппарата», – отметили в ведомстве.
На упаковке, за исключением слабоалкогольных напитков, должны быть размещены федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). Эти марки содержат штрихкод с информацией. Они должны быть без повреждений и легко читаемыми.
«Название продукции и объём на марке должны совпадать с названием на этикетке. Также стоит проверить целостность ёмкости. Колпачок должен плотно прилегать к стеклу, не прокручиваться, а содержимое при переворачивании не должно вытекать. Этикетка должна быть ровной, без следов клея, плотно прилегать к упаковке», – подчеркнули в Минсельхозпроде.
В ведомстве напомнили, что проверить легальность продукции можно с помощью мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко», отсканировав после покупки штрихкод на марке или QR-код на чеке.

Реализация алкоголя в интернете в России запрещена, поэтому продукцию нельзя заказывать онлайн.

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#минсельхозпрод мо
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#алкоголь
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#подмосковье
#московская область
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Региональные компании произвели более 3,2 млн тонн бутилированной минеральной воды
25 декабря 2024, 17:30

Фото: iStock / Andrii Borodai

Человеческий организм на 70% состоит из воды, которая содержится во всех его тканях и является вторым по важности элементом после кислорода. Для взрослых людей оптимальной нормой считается потребление 1,2–1,5 литров чистой воды в день, исключая чай, кофе, соки и другие напитки. Большинство бутилированных природных вод содержат минералы, такие как магний, кальций, натрий и калий.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что региональные производители выпускают широкий ассортимент продукции и занимают лидирующие позиции в стране и Центральном федеральном округе по объёму производства, который с января по октябрь составил 3,2 миллиона тонн.

За аналогичный период прошлого года было произведено 2,5 миллиона тонн продукции. За десять месяцев текущего года регион выпустил более 48,4% от общего объёма минеральной воды без сахара, подсластителей и ароматизаторов в Центральном федеральном округе и 16,1% от общего объёма по всей стране.

Ведущие предприятия в этой отрасли:

  • ООО «ПК "Аквалайф"»;
  • ООО «Фонте Аква ПК»;
  • ООО «ФКП ЧФ Бобимекс ТМ»;
  • ООО «Мегапак»;
  • завод «ИДС Боржоми Россия».
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#вода
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В Красногорске снесли три аварийных многоквартирных дома
25 декабря 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Три одноэтажных многоквартирных жилых дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дома были расположены на улице Опалиха, вдоль железнодорожных путей. Здания построили в конце 50-х годов ХХ века, их площадь составляла от 140 до 210 квадратных метров. Из-за большого физического и морального износа дома признали аварийными, жильцов из находившихся там 14 квартир расселили, а постройки внесли в список на ликвидацию», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В четвёртом квартале текущего года все три аварийных дома снесли. В настоящее время территория, которую они занимали, очищена от строительного мусора.

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#мособлархитектура
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Блогер Влад Кобяков вручил в Подмосковье новогодние подарки маленьким пациентам
25 декабря 2024, 17:05

Фото: Екатерина Агеева

Блогер Влад Кобяков вручил новогодние подарки маленьким пациентам Детского центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Там проходит акция «Ёлка желаний», сообщает телеграм-канал «Мы – будущее».
«Дети оставили на праздничном дереве шары-записки с новогодними мечтами. Одну из них воплотил известный блогер. Полуторагодовалый Вадим находится в реабилитационном центре в Лобне. Мальчик любит музыкальные игрушки. Влад Кобяков навестил мальчика, поздравил его с Новым годом, подарил большой музыкальный автобус и интерактивную доску для рисования», – говорится в сообщении.

Фото: Влад Кобяков

Кобяков передал подарок ребёнку, проходившему лечение в ДКЦ, где он снял с ёлки конверт с желанием малыша. А в реабилитационном центре в Лобне он отдал подарок малышу лично. Влад также по собственной инициативе передал подарки остальным ребятишкам из центра в Лобне.


Фото: Влад Кобяков

В Детском областном клиническом центре в Красногорске лечатся дети со всего Подмосковья и из других регионов России. Сейчас там проходит акция «Ёлка желаний». На наряженной ёлке ребята оставили свои новогодние желания.

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#московская область
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Регоператор Рузского кластера оказал помощь в поиске потерянного кольца
25 декабря 2024, 17:00

Фото: istockphoto / SvetaZi

В офис Рузского регионального оператора обратилась жительница подмосковной Истры. Она случайно забыла своё дорогое памятное кольцо в маникюрном салоне. Сотрудники, понимая ценность украшения для девушки, оперативно откликнулись на её просьбу о помощи, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Менеджер связалась со службой сервиса и передала информацию водителю мусоровоза, работавшему в деревне Покровское в тот день. Кроме того, стоит отметить, что благодаря слаженным действиям сотрудников регионального оператора, на мусороперегрузочной станции в городском округе Истра было найдено потерянное кольцо.

Молодые люди выразили благодарность всем, кто помог им в этой непростой ситуации. Они отметили оперативность и отзывчивость команды, благодаря которой удалось вернуть ценное украшение.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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С начала года в Московской области заключили более 7 тыс. договоров на вывоз ТКО
#тко
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#подмосковье
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С начала года в Московской области заключили более 7 тыс. договоров на вывоз ТКО
25 декабря 2024, 16:46

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Предприниматели Московской области заключили 7421 договор с региональными операторами за 11 месяцев, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Наибольшее количество новых договоров было заключено в следующих кластерах:

  • Рузский — 1621;
  • Каширский — 1342;
  • Ногинский — 1326.
Все хозяйствующие субъекты должны иметь договор на вывоз отходов с профильной организацией, чтобы избежать их попадания на контейнерные площадки рядом с жилыми домами.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Отсутствие договора является нарушением законодательства и влечёт административный штраф от 100 до 250 тысяч рублей.

Оформить договор можно онлайн:

  • отправив заявку на электронную почту региональных операторов;
  • через тестовый сервис на сайтах регоператоров.
Сотрудники регионального оператора ежедневно передают информацию о компаниях, не заключивших договоры на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), в надзорные органы.

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