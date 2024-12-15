Названа стоимость активов семьи Башара Асада

Башар Асад (фото: kremlin.ru)
Стоимость активов семьи экс-главы Сирии Башара Асада может достигать 12 миллиардов долларов, пишет издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что в настоящее время, после ухода Асада с поста главы государства, за средствами его семьи началась международная охота. Однако найти и заморозить их будет очень проблематично.
Как пишут журналисты издания, экс-лидер Сирии и его покойный отец Хафез Асал использовали родственников, чтобы скрыть капиталы в других странах.
Тажке бывший сотрудник Белого дома Эндрю Тейблер в интервью изданию сообщил, что Асад всегда имел запасной план, чтобы оперативно покинуть Сирию в случае такой необходимости.
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Как пишут журналисты издания, экс-лидер Сирии и его покойный отец Хафез Асал использовали родственников, чтобы скрыть капиталы в других странах.
Тажке бывший сотрудник Белого дома Эндрю Тейблер в интервью изданию сообщил, что Асад всегда имел запасной план, чтобы оперативно покинуть Сирию в случае такой необходимости.
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Анастасия Чинкова