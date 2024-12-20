FT: жена Асада начала лечение онкологии в Москве перед бегством мужа

Асма Асад (Фото: iStock/Михаил Алаеддин)
Жена экс-президента Сирии Башара Асада начала лечение онкологии в Москве, за несколько недель до его бегства из страны, передала Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
После того как Башар Асад прибыл в столицу Российской Федерации, он встретился с супругой. Ещё в Москве находятся её родители, в том числе отец, Фаваз аль-Ахрас. Издание подчеркнуло, что к семейству присоединилась их дочь Зейн, студентка Университета Сорбонны Абу-Даби. В начале декабря старший сын Башара Асада Хафез успешно защитил кандидатскую диссертацию в МГУ.
Весной 2024 года Асме Асад диагностировали острый миелоидный лейкоз. Перед этим в августе 2018 года, у женщины обнаружили рак груди на ранней стадии. Она лечила онкологию в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года жене экс-президента Сирии удалили опухоль, а в августе того же года она сообщила о своем выздоровлении.
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Весной 2024 года Асме Асад диагностировали острый миелоидный лейкоз. Перед этим в августе 2018 года, у женщины обнаружили рак груди на ранней стадии. Она лечила онкологию в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года жене экс-президента Сирии удалили опухоль, а в августе того же года она сообщила о своем выздоровлении.
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Ольга Енгалычева