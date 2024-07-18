Стало известно о резком падении рынка вторичного жилья в Москве

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Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов заявил о сокращении спроса на готовое жилье в Москве на 28% за год.
При этом эксперт отметил, что россияне сместили фокус внимание на новостройки.
Ранее коммерческий директор компании-девелопера Лилия Арцибашева заявляла о том, что в Москве в настоящее время наблюдется дефицит жилья с раздельной кухней.
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«На рынке готового жилья сейчас снижается спрос на квартиры в старых домах, но увеличивается на свежие новостройки. В Москве порядка 40% вторичного рынка — это готовые ЖК, построенные в последние годы. Это наиболее востребованные варианты, но еще интереснее предложения от застройщиков, которые предлагают субсидированную ипотеку и трейд-ин», — добавил в беседе с Газета.ру коммерческий директор строительной компании Дмитрий Голев.
Ранее коммерческий директор компании-девелопера Лилия Арцибашева заявляла о том, что в Москве в настоящее время наблюдется дефицит жилья с раздельной кухней.
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Мелисса Тимофеева