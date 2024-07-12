В Москве зафиксирован дефицит жилья с раздельной кухней

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Коммерческий директор компании-девелопера Лилия Арцибашева заявила о том, что в Москве в настоящее время наблюдется дефицит жилья с раздельной кухней.
Так, сейчас на рынке первичного жилья Москвы лишь 24% квартир и апартаментов имеют классическую планировку, в то время как 76% построены с европланировкой, когда кухня и гостиная совмещены.
В беседе с Газета.ру специалист отметила, что несмотря на такую ситуацию классический тип планировки квартиры не теряет в настоящее время своей актуальности.
Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что больше всего новостроек в столице продаётся именно в южной её части. По его словам, на юге в июне 2024 года было выставлено на продажу 8 105 квартир и апартаментов, что составляет 16,6% от суммарного объёма предложения в «старой» Москве.
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В беседе с Газета.ру специалист отметила, что несмотря на такую ситуацию классический тип планировки квартиры не теряет в настоящее время своей актуальности.
Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что больше всего новостроек в столице продаётся именно в южной её части. По его словам, на юге в июне 2024 года было выставлено на продажу 8 105 квартир и апартаментов, что составляет 16,6% от суммарного объёма предложения в «старой» Москве.
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Мелисса Тимофеева