В России 1 февраля пройдет индексация материнского капитала на 6,8 %
С 1 февраля в России произойдет индексация материнского капитала. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил об этом в беседе с ТАСС.
После повышения размер выплаты на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, составит 737 205 рублей 10 копеек. Для второго, если ранее семья не имела право на маткапитал, сумма увеличится до 974 189 рублей 12 копеек.
Эта индексация коснется всех семей, которые только получат сертификат, а также тех, у кого остались неизрасходованные средства на счету. Помощь станет более ощутимой для многих родителей.
Материнский капитал — это форма государственной поддержки российских семей при рождении (усыновлении) детей, предоставляемая в виде сертификата на фиксированную сумму, которая ежегодно индексируется.
Читайте также: