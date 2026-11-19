19 ноября 2026, 08:45

Медсестра Уэр: Мужчины в конце жизни часто жалели о посвященному работе времени

Фото: iStock/gorodenkoff

Медсестра хосписа Бронни Уэр рассказала, что многие ее пациенты в конце жизни сожалели о времени, отданном работе. Им не хватало общения с семьей и друзьями. Об этом сообщает Daily Mirror.