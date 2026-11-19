Стало известно о самом частом сожалении мужчин в конце жизни
Медсестра хосписа Бронни Уэр рассказала, что многие ее пациенты в конце жизни сожалели о времени, отданном работе. Им не хватало общения с семьей и друзьями. Об этом сообщает Daily Mirror.
По словам Уэр, мужчины сокрушались из-за того, что мало внимания уделяли партнерам и пропустили важные события в жизни детей. С похожими переживаниями сталкивались и женщины. Однако среди пациенток старшего поколения многие не отвечали за основной доход семьи.
Медсестра отметила, что погоня за заработком и карьерными достижениями часто отодвигала личную жизнь на второй план. Пациенты жалели и о других решениях: они скрывали свои чувства, теряли связь с друзьями, отказывались от собственной индивидуальности и не разрешали себе быть счастливыми.
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