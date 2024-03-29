Пентагон заявил, что у ВСУ наблюдается нехватка артиллерии и средств ПВО

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Главная проблема Киева заключается в нехватке артиллерии и средств ПВО, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун, передает информационное агентство ТАСС.
По словам Брауна, Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо увеличить количество орудий и снарядов, так как артиллерия активно используется на поле боя.
В январе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники на Украину. Он отметил, что это обусловлено нехваткой бюджетных средств на подобные программы.
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«И затем я бы еще сказал: противовоздушная оборона. Поскольку это также является ключевыми средствами. Это тоже важно», – подчеркнул он.
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Александр Климов