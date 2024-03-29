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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к лету, заявил корреспондент британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.
Фокс предположил, что Украина потерпит поражение к лету, и подчеркнул, что Западу срочно нужно направить Киеву дополнительные средства. По словам Фокса, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли 385 000 военнослужащих.
Журналист добавил, что Россия обладает в пять раз большей огневой мощью, чем Украина, что позволяет ей постоянно наносить артиллерийские и ракетные удары по позициям ВСУ.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к обсуждению с Россией формулы мира.
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Журналист добавил, что Россия обладает в пять раз большей огневой мощью, чем Украина, что позволяет ей постоянно наносить артиллерийские и ракетные удары по позициям ВСУ.
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Александр Климов