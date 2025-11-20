Стало известно о штрафах за ущерб при запуске фейерверка
Гражданам России грозит серьезный штраф за запуск фейерверков и салютов, если это приведет к повреждению чужого имущества или травмам. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.
За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 5 до 15 тысяч рублей. Если в регионе введен особый противопожарный режим, сумма увеличивается до 10–20 тысяч рублей. В случае пожара или причинения вреда здоровью от 40 до 50 тысяч рублей. При серьезных последствиях, таких как тяжелые травмы или смерть, наступает уголовная ответственность.
Кошелев также отметил, что во многих городах созданы специальные площадки для запуска пиротехники. Информацию об их расположении можно найти на официальных сайтах местных властей.
