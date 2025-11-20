Стало известно о штрафах за ущерб при запуске фейерверка

20 ноября 2025, 07:14

Кошелев: за ущерб при запуске фейерверка грозит штраф до 50 тысяч рублей

Фото: iStock/gorodenkoff

Гражданам России грозит серьезный штраф за запуск фейерверков и салютов, если это приведет к повреждению чужого имущества или травмам. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.