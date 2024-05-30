Стало известно о снижении смертности на дорогах России

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Начальник отдела дорожной деятельности департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрий Сафонов сообщил, что смертность на российских дорогах с 2017 года снизилась на 30%.
«Было принято решение — национальный проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках него федеральный проект по безопасности дорожного движения, в который включили показатели по снижению смертности на дорогах. За счет налаженной работы с Госавтоинспекцией, с владельцами автомобильных дорог, к 2023 году добились снижения смертности на 30%», — приводят «Известия» слова Сафонова.
По его словам, такого результата удалось добиться в том числе благодаря увеличению количества камер на автодорогах и усилению контроля.
До этого специалисты рекомендовали заменить йод и зелёнку в автомобильной аптечке раствором «Бетадин» или хлоргексидином.
«В остановке даже сильного кровотечения помогут кровоостанавливающие салфетки. Они упакованы в стерильные пакеты и содержат антибактериальную и анестетическую пропитку, что делает их гораздо эффективнее марли, ваты и других аналогичных средств», — прокомментировали в беседе с RT эксперты.
Ранее генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Панарьин сообщал о масштабной социальной программе по профилактике ДТП с превышением скоростного режима, которую запустят в 40 регионах страны.
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Мелисса Тимофеева