В регионах РФ запустят соцпрограмму по профилактике ДТП с превышением скорости

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Генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Панарьин сообщил о масштабной социальной программе по профилактике ДТП с превышением скоростного режима, которую запустят в 40 регионах страны.
«Мы проводим масштабное мероприятие в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», ежегодно мы разбираем одну из злободневных тем, связанных со смертностью на дорогах. В этом году это про правильный выбор скорости. В мероприятиях будут задействованы 40 субъектов РФ во всех федеральных округах нашей страны», — приводит АГН «Москва» слова Панарьина.
По его словам, выбор этих субъектов связан с показателями смертности на дорогах в них.
Он добавил, что программа будет осуществлена в виде тематических игр, сообщений, советов как через Сеть, так и офлайн.
А депутаты ЛДПР предложили ввести субсидии для компенсации ежегодного повышения стоимости обучения по наиболее востребованным специальностям в вузах. По идее, цена обучения для студента при поступлении должна быть зафиксирована.
«Когда студент поступает учиться на первый курс и заключает контракт на определённую сумму, вуз в течение обучения может индексировать эту стоимость. Для студента и его семьи эта индексация ложится дополнительным бременем. Мы предлагаем государству компенсировать увеличение стоимости обучения для студента», — пояснил в беседе с RT замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.
Ранее сообщалось, что депутаты ЛДПР внесут на рассмотрение и обсуждение Государственной Думы законопроект о пересмотре статьи Федерального закона «О страховых пенсиях».
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Мелисса Тимофеева