Львы прокусили горло владельцу крымского парка «Тайган» Зубкову
Львы набросились на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова и прокусили ему горло, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что все случилось сегодня в начале седьмого вечера во время кормления животных. После нападения львов Зубков серьезно травмировал голову и шею, а еще повредил легкое. Владелец парка потерял огромное количество крови и пребывает в тяжелом состоянии, на место для госпитализации мужчины отправляли вертолет санавиации. Известно, что Зубкова планировали отвезти в МРМЦ им. Семашко.
По информации Телеграм-кнала Baza, мужчина сам смог выбраться из клетки после нападения. Как только он оказался за пределами клетки, владелец парка потерял сознание.
Сейчас Зубков находится в местной больнице, ему проводят операцию — медики решили оперировать его на месте, в Белогорске.
Известно, что следователи начали проверку по статьям 238 и 143 УК РФ.
Ранее сообщалось, что в городе Серов Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме.
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