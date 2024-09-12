Стало известно о состоянии Сванидзе перед смертью

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Журналист Николай Сванидзе, которого не стало накануне в среду, 11 сентября, имел в последнее время позитивный настрой и отвечал на звонки.
Об этом рассказала в беседе с RT член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева. Однако она добавила, что состояние Сванидзе было тяжелым.
Сванидзе скончался в 69 лет в Москве. Известно, что в 2023 году он перенес инсульт, сообщали СМИ.
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«Он занимался правозащитой до 2022 года. Случилась трагедия, его госпитализировали в тяжелом состоянии, он был в коме. Потом его выписали, мы думали, что он пойдет на поправку, но медики сказали, что быстро ожидать поправки не стоит и это займет много времени», — пояснила Меркачева.
Сванидзе скончался в 69 лет в Москве. Известно, что в 2023 году он перенес инсульт, сообщали СМИ.
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Никита Кротов