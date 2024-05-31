Стало известно о состоянии выписанного из больницы премьера Словакии

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который был выписан домой из больницы, пока передвигается с помощью костылей.
Об этом пишет словацкий портал Dennik N. Уточняется, что в целом Фицо самостоятелен. Врач будет приходить к нему домой. Состояние здоровья премьера не требует круглосуточного ухода, но при этом он должен быть внимателен к питанию.
Позднее Фицо пройдёт процедуру по снятию швов и реабилитацию, которая, вероятно, может занять длительное время, добавляет издание.
В пятницу больница, где с середины мая находился Фицо, подтвердила, что он переведён для дальнейшего лечения домой в Братиславу.
Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов. Полиция задержала его на месте.
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Позднее Фицо пройдёт процедуру по снятию швов и реабилитацию, которая, вероятно, может занять длительное время, добавляет издание.
В пятницу больница, где с середины мая находился Фицо, подтвердила, что он переведён для дальнейшего лечения домой в Братиславу.
Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов. Полиция задержала его на месте.
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Алёна Самарева