Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло из-за позиции Владимира Зеленского, заявил на своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы. Олег Соскин.
Он также подчеркнул, что покушение на Роберта Фицо было совершено из-за отказа политика предоставить Киеву военную помощь. Соскин заявил, что официальная позиция Киева привела к покушению.
Бывший советник Кучмы считает, что Словакия и Венгрия могут выйти из НАТО. В частности, в связи с угрозами еврокомиссара Оливер Вархели в адрес главы правительства Грузии Ираклия Кобахидзе.
Напомним, что покушение на премьер-министра Словакии произошло в городе Гандлова в 15 мая во время выездного заседания правительства. Преступление совершил писатель Юрай Цинтула, недовольный политикой словацких властей.
Днем ранее стало известно, что Роберт Фицо пройдет медицинское обследование 27 мая.
Ранее администрация больницы заявляла, что состояние здоровья политика улучшилось. Фицо проходит лечение в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица.
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Бывший советник Кучмы считает, что Словакия и Венгрия могут выйти из НАТО. В частности, в связи с угрозами еврокомиссара Оливер Вархели в адрес главы правительства Грузии Ираклия Кобахидзе.
Напомним, что покушение на премьер-министра Словакии произошло в городе Гандлова в 15 мая во время выездного заседания правительства. Преступление совершил писатель Юрай Цинтула, недовольный политикой словацких властей.
Днем ранее стало известно, что Роберт Фицо пройдет медицинское обследование 27 мая.
Ранее администрация больницы заявляла, что состояние здоровья политика улучшилось. Фицо проходит лечение в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица.
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Александр Климов