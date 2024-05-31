Фицо перевели из больницы домой в Братиславу

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина
Премьера Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, перевезли из больницы города Банска-Бистрица домой в Братиславу. Об этом информирует словацкое издание Dennik N.
Словацкого премьера перевезли из клиники, где он находился с середины мая после нападения, не в другое медицинское учреждение, а домой.
Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, стоявший в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот.
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«Он будет восстанавливаться дома, а не в больнице, как сообщалось сначала», — рассказал источник информагентства.
Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, стоявший в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот.
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Алина Юрчак