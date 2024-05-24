«Судьба Фицо»: Еврокомиссар объяснил угрозы премьеру Грузии

Фото: istock / Александр Имедашвили
Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, которому премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предъявил обвинения в запугивании, ответил, что его слова вырвали из контекста.
До этого Кобахидзе сообщил, что один из еврокомиссаров в ходе беседы о законе об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Грузинский премьер не стал учтонять, о каком именно еврокомиссаре идет речь.
Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, стоявший в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот.
Читайте также:
Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ
Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах
Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН
«Я искренне сожалею, что определенная часть моего телефонного разговора (с премьером Грузии) была вырвана из контекста», - передает заявление Вархели агентство Франс Пресс.
Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, стоявший в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот.
Читайте также:
Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ
Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах
Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН
Алина Юрчак