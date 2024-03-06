Стало известно о состоянии Зеленского после обстрела его кортежа в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский остался невредимым после взрыва в Одессе, сообщила 6 марта греческая газета Prototema.
Встреча с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом прошла в обычном режиме.
Ранее издание утверждало, что кортеж Зеленского был атакован, когда находился неподалеку от греческой делегации.
Однако госминистр Ставрос Папаставру, присутствовавший в греческой миссии, подтвердил, что никто из их делегации не пострадал.
Позднее, по информации издания, стало известно, что встреча Мицотакиса и Зеленского прошла обычно. Однако пресс-конференцию двух лидеров решили не транслировать в прямом эфире из соображений безопасности.
Также по данным газеты, Мицотакис подчеркнул перед Зеленским, что Греция будет продолжать поддерживать Украину в рамках своих возможностей так, чтобы это не сказалось на ее собственной оборонной мощи.
Важно отметить, что на данный момент официальных заявлений от Киева о нападении на кортеж Зеленского не поступало.
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Ранее издание утверждало, что кортеж Зеленского был атакован, когда находился неподалеку от греческой делегации.
Позднее, по информации издания, стало известно, что встреча Мицотакиса и Зеленского прошла обычно. Однако пресс-конференцию двух лидеров решили не транслировать в прямом эфире из соображений безопасности.
Также по данным газеты, Мицотакис подчеркнул перед Зеленским, что Греция будет продолжать поддерживать Украину в рамках своих возможностей так, чтобы это не сказалось на ее собственной оборонной мощи.
Важно отметить, что на данный момент официальных заявлений от Киева о нападении на кортеж Зеленского не поступало.
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Артем Кузьмин