Зеленский: ситуация на границе Украины и Польши вышла за пределы морали

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Ситуация на границе между Украиной и Польшей вышла за пределы морали, высказался украинский президент Владимир Зеленский насчет польских протестующих фермеров. Его слова передает РИА Новости.
«Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — сказал президент Украины.
Он также осудил эксплуатирование конфликта между двумя странами во внутриполитической борьбе в Польше.
Отношения между сторонами ухудшились после введения эмбарго на украинское зерно. Еврокомиссия в сентябре отказалась продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в приграничные европейские страны, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Тогда Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении запрета в одностороннем порядке.
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