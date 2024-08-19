Стало известно о спорах ученых о расположении библейской горы Фавор

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В понедельник, 19 августа, православные отмечают Преображение Господне. В этот день христиане вспоминают о таинственном преображении Иисуса Христа на горе Фавор, расположенной недалеко от Иерусалима, сообщили в Life.ru.
Согласно преданию, во время молитвы на вершине горы лицо Иисуса озарилось светом, а одежда стала белой, как снег.
Археологи считают, что преображение произошло в другом месте — в районе горного массива Хермон, который является самой высокой точкой Израиля. Также есть предположение, что это могла быть гора Мерон, которая находится в Галилее и также является одной из самых высоких в регионе.
В то же время в Иерусалиме продолжаются дискуссии о Сионской горнице, где, по преданию, проходила Тайная вечеря. Если эта горница будет обнаружена, это может помочь разгадать ещё одну загадку — найти святой Грааль, чашу, из которой вкушал Иисус Христос и из которой причащались апостолы.
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«С древних времён считается, что именно гора Фавор является местом этого события. Однако современные учёные полагают, что это не так. Они утверждают, что во времена Иисуса Христа на горе находился военный гарнизон, и она не могла быть уединённым местом, как описано в Евангелии. Кроме того, высота Фавора — всего 575 метров, что не соответствует представлению о «вознесении на гору», — говорится в ведомства.
Археологи считают, что преображение произошло в другом месте — в районе горного массива Хермон, который является самой высокой точкой Израиля. Также есть предположение, что это могла быть гора Мерон, которая находится в Галилее и также является одной из самых высоких в регионе.
В то же время в Иерусалиме продолжаются дискуссии о Сионской горнице, где, по преданию, проходила Тайная вечеря. Если эта горница будет обнаружена, это может помочь разгадать ещё одну загадку — найти святой Грааль, чашу, из которой вкушал Иисус Христос и из которой причащались апостолы.
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Мира Полтева