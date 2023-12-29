Стало известно о возможной приостановке деятельности клуба «Мутабор»

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Деятельность клуба «Мутабор», где прошла голая вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, могут приостановить на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что «Мутабору» предъявили обвинение по статье 6.6. КоАП РФ. По данным источника, клуб получил предписание до момента проведения «голой вечеринки» Ивлеевой.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше». В результате, большинство артистов, принявших участие в вечеринке, уже ощутили на себе последствия.
Ранее сообщалось, что блогершу Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «голой вечеринки».
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Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше». В результате, большинство артистов, принявших участие в вечеринке, уже ощутили на себе последствия.
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Екатерина Коршунова