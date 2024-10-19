Стало известно о возможном появлении в деле бывшей ведущей программы «Вести» новых фигурантов

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В деле бывшей ведущей телевизионной программы «Вести» Фариды Курбангалеевой* об оправдании терроризма и фейках о армии ВС РФ могут появиться новые фигуранты. Об этом ТАСС стало известно из судебных документов.
«Уголовное дело возбуждено 11 мая 2024 года в отношении Курбангалеевой Ф. Р. и иных неустановленных лиц», – отмечается в материалах суда.
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в рамках дела бывшей телеведущей были проведены оперативно-розыскные мероприятия в отношении ее мужа Дениса Красильникова. Обсуждался вопрос о возбуждении уголовного дела в его отношении, однако это решение не было реализовано, так как Красильников умер 7 июля 2024 года.
26 июня Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал телеведущую под стражу на два месяца. Ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде.
Курбангалеева была внесена в реестр иностранных агентов 8 августа. По данным министерства, журналистка, проживающая за пределами России и работающая модератором на платформе, предоставляемой иностранными агентами, обвиняется в «распространении ложной информации о решениях и политике российских властей, противодействии проведению специальной военной операции на Украине, подготовке и распространении сообщений и материалов иностранных агентов». Также утверждается, что она распространяла ложную информацию с целью создания негативного образа российских военных.
18 октября стало известно, что телеведущая обратилась в суд, чтобы оспорить свой статус иностранного агента.
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* признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Александр Климов