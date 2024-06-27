Экс-ведущую «Вестей» Курбангалееву* заочно арестовали

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Замоскворецкий суд Москвы заочно экс-журналисту Фариду Курбангалееву* Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Она арестована на срок два месяца с момента ее задержания или экстрадиции в РФ», – сообщили в пресс-службе.Курбангалееву* обвиняют в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии.
Ранее МВД России объявило экс-журналистку в розыск. Карточка с ее фотографией появилась в базе МВД.
В настоящее время Курбангалеева* проживает за пределами РФ, в Праге. Также она ведет свой канал на YouTube.
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* Внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма
Никита Иванов