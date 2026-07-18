Стало известно обо всех индексациях пенсий в 2026 году и формуле расчёта
Депутат Говырин перечислил все индексации пенсий в 2026 году
Депутат Алексей Говырин перечислил основные индексации пенсий в 2026 году и объяснил формулу расчёта. Он отметил, что с 1 января страховые пенсии выросли на 7,6%, с 1 апреля социальные — на 6,8%.
В беседе с RT политик заявил, что на 1 октября запланировали повышение военных пенсий на 4% — оно привязано к довольствию действующих военнослужащих. Он подчеркнул, что с 1 августа Соцфонд пересчитывает выплаты и работающим пенсионерам.
«Если в июле кому-то исполнилось 80 лет или установили I группу инвалидности, с августа фиксированную выплату к страховой пенсии удваивают (до 19 169,38 рубля) и добавляют надбавку на уход (1 413,86 рубля). Для тех, кто уволился в июле 2026 года, с августа пенсия придёт с учётом всех пропущенных за время работы индексаций», — объяснил парламентарий.Говырин назвал формулу страховой пенсии: (ИПК × стоимость балла) + фиксированная выплата. По его словам, ИПК — это баллы за годы работы: чем выше зарплата, тем больше баллов, максимум 10 в год. Баллы начисляют и за армию, уход за детьми и инвалидами. В 2026 году стоимость балла — 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9 584,69 рубля.