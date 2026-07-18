Стало известно обо всех индексациях пенсий в 2026 году и формуле расчёта

18 июля 2026, 13:45

Депутат Говырин перечислил все индексации пенсий в 2026 году

Фото: Istock/Professor25

Депутат Алексей Говырин перечислил основные индексации пенсий в 2026 году и объяснил формулу расчёта. Он отметил, что с 1 января страховые пенсии выросли на 7,6%, с 1 апреля социальные — на 6,8%.





В беседе с RT политик заявил, что на 1 октября запланировали повышение военных пенсий на 4% — оно привязано к довольствию действующих военнослужащих. Он подчеркнул, что с 1 августа Соцфонд пересчитывает выплаты и работающим пенсионерам.

«Если в июле кому-то исполнилось 80 лет или установили I группу инвалидности, с августа фиксированную выплату к страховой пенсии удваивают (до 19 169,38 рубля) и добавляют надбавку на уход (1 413,86 рубля). Для тех, кто уволился в июле 2026 года, с августа пенсия придёт с учётом всех пропущенных за время работы индексаций», — объяснил парламентарий.