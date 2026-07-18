Названа еда, которая смертельно опасна для сердечников
AJPM: 25% смертей от болезней сердца связаны с ультрапереработанными продуктами
Ультрапереработанные продукты могут быть причиной 25% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание American Journal of Preventive Medicine.
К таким продуктам относятся фастфуд, сладкие газированные напитки, сухие завтраки и мясные полуфабрикаты с консервантами и искусственными красителями.
По результатам исследования, в 2019 году 23% инфарктов и инсультов мог вызвать рацион с высоким содержанием такой пищи. Авторы работы подчеркивают необходимость клинических и общественных мер для снижения потребления ультрапереработанных продуктов как ключевого компонента профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
«Для достижения значимых изменений в структуре питания необходимы комплексные меры, включая налоговое регулирование, маркировку товаров и ограничения на маркетинг», — говорится в материале.Исследователи также отметили, что снижение потребления такой пищи на 20–50% позволило бы предотвратить десятки тысяч новых случаев заболеваний и тысячи смертей ежегодно.