Названа еда, которая смертельно опасна для сердечников

18 июля 2026, 12:06

AJPM: 25% смертей от болезней сердца связаны с ультрапереработанными продуктами

Фото: iStock/Pineapple Studio

Ультрапереработанные продукты могут быть причиной 25% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание American Journal of Preventive Medicine.





К таким продуктам относятся фастфуд, сладкие газированные напитки, сухие завтраки и мясные полуфабрикаты с консервантами и искусственными красителями.



По результатам исследования, в 2019 году 23% инфарктов и инсультов мог вызвать рацион с высоким содержанием такой пищи. Авторы работы подчеркивают необходимость клинических и общественных мер для снижения потребления ультрапереработанных продуктов как ключевого компонента профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

«Для достижения значимых изменений в структуре питания необходимы комплексные меры, включая налоговое регулирование, маркировку товаров и ограничения на маркетинг», — говорится в материале.