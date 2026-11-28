28 ноября 2026, 21:53

Юрист Хаминский: отсуждённую пенсию пересчитают с учётом инфляции

Фото: Istock/mars58

Россияне будут получать перерасчёт пенсии, которую они добились через суд, с учётом инфляции. Об этом заявил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что такое возможно, если деньги не перевели истцу своевременно.

«Поправки касаются ситуаций, когда пенсионер через суд добился перерасчёта страховой пенсии или фиксированной выплаты за прошлый период, однако причитающиеся ему деньги были выплачены несвоевременно. Теперь предполагается компенсировать их обесценивание, вызванное инфляцией», — пояснил юрист.