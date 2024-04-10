Посол России в США заявил о затягивании расследования по «Северным потокам»

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Запад всеми способами пытается помешать расследованию терактов на «Северных потоках», передает РИА Новости.
По словам дипломата, угрозы Вашингтона могут свидетельствовать о «куда более безрассудных расчетах».
Антонов привел пример того, как подводный газопровод был взорван в результате теракта после неоднократных обещаний ликвидировать «Северные потоки».
Ранее посол Антонов заявил, что взрыв на «Северных потоках» был направлен на разрыв энергетических отношений между Россией и ЕС. Он подчеркнул, что «атака на инфраструктуру» создает крайне опасный прецедент.
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Антонов привел пример того, как подводный газопровод был взорван в результате теракта после неоднократных обещаний ликвидировать «Северные потоки».
«Причем его расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать», – высказался посол.
Ранее посол Антонов заявил, что взрыв на «Северных потоках» был направлен на разрыв энергетических отношений между Россией и ЕС. Он подчеркнул, что «атака на инфраструктуру» создает крайне опасный прецедент.
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Александр Климов