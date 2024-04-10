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Посол России в США заявил о затягивании расследования по «Северным потокам»

«Есть что скрывать»: Антонов о расследовании терактов на «Северных потоках»
10 апреля 2024, 00:28
Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Запад всеми способами пытается помешать расследованию терактов на «Северных потоках», передает РИА Новости.
По словам дипломата, угрозы Вашингтона могут свидетельствовать о «куда более безрассудных расчетах».

Антонов привел пример того, как подводный газопровод был взорван в результате теракта после неоднократных обещаний ликвидировать «Северные потоки».



«Причем его расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать», – высказался посол.

Ранее посол Антонов заявил, что взрыв на «Северных потоках» был направлен на разрыв энергетических отношений между Россией и ЕС. Он подчеркнул, что «атака на инфраструктуру» создает крайне опасный прецедент.

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Лукашенко: идеи Путина по мирному решению конфликта найдут отклик у ВСУ
11 апреля 2024, 23:03

Фото: сайт кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что идеи его российского коллеги Владимира Путина по мирному решению конфликта на Украине найдут отклик среди ВСУ. Об этом он заявил на встрече с главой российского государства в Кремле.
«Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно», — уверен Лукашенко.

Он также уверил Путина, что готов «плечом к плечу» работать для решения данного вопроса.

Напомним, 11 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Визит белорусского лидера в Россию продлится два дня. Он проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а на следующий день главы двух государств примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню космонавтики.

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#лукашенко
#рф
#переговоры
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Крупнейшая партия Швейцарии призвала власти вернуться к строжайшему нейтралитету
Крупнейшая партия Швейцарии потребовала отменить санкции, не принятые СБ ООН
11 апреля 2024, 22:57

Фото: istock / william87

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) в своем заявлении призвала к возвращению государства к строгому нейтралитету в конфликтах. Авторы заявления напомнили, что за последние 200 лет Швейцария придерживалась политики нейтралитета — не принимала участия в войнах, а также не вступала в военные и политические союзы. Заявление было сделано в четверг, 11 апреля.
«Постепенный выход из нейтралитета представляет собой угрозу внутренней и внешней безопасности Швейцарии. Тем более непонятны целенаправленные попытки подорвать нейтралитет: сближение с НАТО, одностороннее принятие санкций ЕС... Результат этой неустойчивой внешней политики — Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство и, следовательно, больше не пользуется доверием всех сторон конфликта», — утруждают депутаты.
Парламентарии указали, что Швейцарии необходимо отказаться от всех санкций, которые не были приняты Советом безопасности ООН.

Напомним, Швейцария присоединилась к большинству санкций Европы в отношении РФ с 24 февраля 2022 года. Стоит отметить, государство не входит в состав Евросоюза и НАТО.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления МИД Швейцарии по саммиту по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сербия не будет вводить санкции против РФ по требованию Макрона и гордится своей позицией
Вучич: Сербия не будет вводить санкции против РФ и гордится своей позицией
11 апреля 2024, 22:50

Фото: сайт Кремля

Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на требование президента Франции Эммануэля Макрона. Такое заявление сделал глава страны Александр Вучич, передаёт ТАСС.
«Некоторые говорили, что Макрон заявил о том, что мы должны ввести санкции против России, и что это шантаж. Я повторю вам. Та позиция, которую мы заняли спустя 8 дней после начала конфликта на Украине, актуальна и сейчас. Сербия гордится своей позицией», - заявил Вучич.

Он отметил, что Сербия мала размерами и числом жителей, но велика размером своего сердца и «буквально гигант» в вопросах государственности. Таким образом, страна не станет менять свою позицию в отношении России, несмотря на шантаж.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Европейским союзом.

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«Украинцы тут патроны подносили»: Лукашенко раскрыл, с кем России стоит вести переговоры
Лукашенко: Минск может быть посредником в переговорах РФ и Украины
11 апреля 2024, 22:39

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести переговоры с теми силами, которые стоят за Киевом. Так он ответил на вопрос, как России вести переговоры с Украиной после теракта в «Крокусе». Видео интервью опубликовал журналист Павел Зарубин.
По словам Лукашенко, Москва вряд ли будет разговаривать с Киевом после теракта в «Крокус Сити Холле». В этом вопросе может помочь Белоруссия.

«Чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про "Крокус". Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили», — заявил Лукашенко.

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#белоруссия
#лукашенко
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Путин высказался о возможных переговорах по Украине
Путин: РФ готова к переговорам с Украиной исходя из нынешних реалий
11 апреля 2024, 22:28

Фото: сайт Кремля

Россия против навязывания схем по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые не имеют ничего общего с действительностью, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.
Он напомнил, что в Швейцарии планируют провести конференцию по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Однако, по словам главы государства, Россию туда не зовут, при этом говорят, что без участия Москвы решить вопрос невозможно.

«Но было бы смешно, если бы не было так грустно. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы за (переговоры по мирному урегулированию — ред.), но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью», — подчеркнул Путин.

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#путин
#лукашенко
#переговоры
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Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом
11 апреля 2024, 20:05

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. В полёте его сопровождала первая женщина-космонавт республики Марина Василевская.
Визит белорусского лидера в Россию продлится два дня, сообщает информационное агентство БелТА. 11 апреля он проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а на следующий день главы двух государств примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню космонавтики. Вот почему Лукашенко в поездке сопровождает первая женщина-космонавт Белоруссии.

Во время переговоров лидеры двух стран затронут вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне. Будет обсуждаться региональная, международная и общемировая повестка, а также координация совместных действий по реагированию на вызовы и угрозы.

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Зеленский требует принять Украину в ЕС в июне, шантажируя Путиным
Зеленский: если Украину не примут в ЕС в июне, Путин увидит в этом слабость
11 апреля 2024, 19:43

Президент Украины Владимир Зеленский требует от ЕС принять страну в союз уже в июне текущего года, или же российский лидер Владимир Путин воспримет отсутствие данного решения как слабость. Такое заявление Зеленский сделал в рамках совместной конференции с коллегами из Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой в Вильнюсе.
«Июнь – это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал, чтобы у Путина не было соблазна думать, будто Европа проявляет слабость», — заявил Зеленский.

В четверг, 11 апреля, Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Латвией. По условиям договора, прибалтийская республика будет оказывать Украине ежегодную военную помощь в размере 0,25 ВВП. Зеленский отметил, что Латвия берёт на себя обязательства по поддержке Украины сроком на 10 лет и, безусловно, способствует вступлению страны в НАТО.

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Постпред РФ Лукашевич представил ОБСЕ информацию о теракте в «Крокусе»
11 апреля 2024, 19:02

Фото: istockphoto/ricochet64

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на специальном заседании представил информацию о теракте в «Крокус Сити Холле». Он выразил признательность государствам-участникам, разделяющим боль России от этой трагедии.
Лукашевич поблагодарил их за то, что они не накладывают «политические фильтры» на всё, что связано с терроризмом и несёт всеобщее зло. Он отметил, что естественную и адекватную реакцию на произошедшую трагедию продемонстрировали большинство стран мира, которые осудили терроризм и отозвались словами поддержки и соболезнования России.

В то же время, некоторые государства, в том числе Украина, воздержались от соболезнований и не нашли слов осуждения террористов за убийство мирных людей. Не прозвучало таковых и от киевского режима, подчеркнул Лукашевич. Думается, от государства-террориста их не стоило и ожидать.

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На территории украинского посольства в Москве подняли Знамя Победы и флаг России
11 апреля 2024, 18:34

Фото: istockphoto/macky_ch

Российский триколор и Знамя Победы появились на здании украинского посольства в Москве. Здание располагается в Леонтьевском переулке и пустует после закрытия дипломатического представительства.
Договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы, напоминает ТАСС. Это стало ответной мерой на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка посольства РФ на Украине. При этом в МИД России уточнили, что это никак не влияет на статус неприкосновенности самого здания, остающегося в государственной собственности Украины.

В настоящее время посольство закрыто. Тем не менее, через ограду можно увидеть два развевающихся флага, поднятые на флагшток перед дверями дипломатической миссии.

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