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Стало известно об ограничениях на алкоголь в отелях Турции

Санджар: ограничения на алкоголь не затронут отели «все включено» в Турции
06 октября 2024, 11:51
Фото: istockphoto/9parusnikov

Фото: istockphoto/9parusnikov

Ограничения на употребление алкоголя в отелях Турции, работающих по системе «все включено», не ожидаются. Об этом заявил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар в беседе с РИА Новости. По его словам, проблема с злоупотреблением спиртным в турецких отелях отсутствует.
«На данный момент отсутствует проблема злоупотребления алкоголем в турецких отелях. Могут применяться некоторые меры, чтобы ограничить количество выбрасываемых продуктов, но ограничений в употреблении алкоголя не ожидается», — пояснил он.
Санджар также добавил, что ограничения на алкоголь в отелях курортов Испании вполне объяснимы, если вспомнить множество инцидентов с пьяными туристами из Британии.



Ранее сообщалось, что последнее время женщины по всему миру все чаще выбирают путешествия в одиночку. Некоторые отправляются в безопасные и развитые страны, в то время как другие готовы рисковать ради впечатлений, отправляясь в такие места, как Индия, Египет и другие государства с высоким уровнем преступности. Однако путешествия в такие страны очень часто заканчиваются для девушек плачевно.

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Мастер-классы в рамках фестиваля «Золотая осень» пройдут в Москве
06 октября 2024, 11:36

Фото: istockphoto/fermate

Мастер-классы пройдут в Москве в рамках фестиваля «Золотая осень». Как сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», гости запустят воздушного змея, соберут макет дельтаплана, изготовят различные осенние украшения.
«Провести осень с пользой — именно таким девизом вдохновлялись организаторы уникальных мастер-классов, которые проходят в рамках фестиваля «Золотая осень». Порядка 1,5 тыс. часов увлекательных занятий ждут гостей на порядка 30 площадках «Московских сезонов» практически по всему городу», — сказано в публикации.

Принять участие в мероприятиях можно на Вешняковской. Например, 6 октября в 16:00 детям покажут устройство дельтаплана и как его собрать. В период с 7 по 11 октября, начиная с 15:00 участники выберут материал, соберут каркас и вручную настроят воздушного змея.

А в выходные, 12 и 13 октября пройдет мастер-класс, где создадут осеннее светодиодное украшение. Мероприятия организуют МГТУ имени Баумана и НОЦ «Фотоника».

На Мичуринском проспекте с 13:00 6 октября научат шить из плюша домашние тапочки, а в 17:00 желающие сошьют корзинку для яблок.

В грядущий понедельник, 7 октября, с 18:00 расскажут, как создать комфортную маску для сна.

В бульварной зоне Крюково будет художественная роспись. Во вторник, 8 октября, с 15:00 до 15:45 можно расписать деревянную доску, а с 16:00 до 16:45 — термокружку. Вечером в среду, 9 октября, распишут поднос при помощи акрила.

По адресу Перерва д.52 в четверг, 10 октября, познакомят с техникой по созданию деревянных грибочков. Начало в 15:00.

С 18:00 можно создать гирлянду из тех же деревянных грибочков. На проезде Серебрякова д.14, стр.1 состоятся мастер-классы цикла «Прикладное искусство». В пятницу, 11 октября, в 15:00 пройдет декорирование вышивкой книжной обложки. А с 18:00 покажут, как создать уникальные стикерпаки.

В субботу, 12 октября, в кинопарке «Москино» в Юрово с 12:00 можно заняться декупажем и изготовлением декорированных деревянных подков. В воскресенье, 13 октября, присутствующие займутся созданием свечей и эко-кормушек, а также панно из крупы и бальзама для губ.

Кроме того, 11 октября с 13:00 идут мастер-классы по кулинарии. На Ореховом бульваре и на ул. Хачатуряна приготовят бараньи ребрышки с зеленым горошком и черной смородиной. А 12 октября на улицах Грекова, Матвеевской и Митинской запекут тыкву на гриле. В воскресенье, 13 октября на улицах Профсоюзной, Адмирала Руднева, а также на Коптевском бульваре в 15:00 приготовят стейк в горчичном соусе с лесными грибами.

Три площадки предусматривают детское спортивное ориентирование «Веселый фермер».

Подробности можно узнать по ссылке: russpass.ru/moscowseasons/zolotaya-osen-2024.

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В Москве начнут производить батареи для электровелосипедов, самокатов и гироскутеров
Выпуск аккумуляторов для СИМ начнут в ОЭЗ «Технополис Москва»
06 октября 2024, 11:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Производство литийионных батарей для малого электротранспорта откроет предприятие «НПК Симба» на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Уточняется, что инвестиции в реализацию проекта составят более ста миллионов рублей. По словам Гарбузова, будет создано почти двадцать новых рабочих мест.

Министр отметил, что в 2024 году ожидается запуск первого этапа производственного процесса, который предполагает выпуск до 60 тысяч единиц продукции в год. Реализация проекта запланирована в несколько этапов, заключительный произойдет в IV квартале 2028 года, добавил Гарбузов.

Отмечается, что к этому моменту производственная мощность составит 125 тыс. батарей в год.

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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова
Актер Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации неврологии
06 октября 2024, 10:47

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее Ливанову удалили тромб, который представлял смертельную опасность. Отмечается, что у 89-летнего актера диагностировали уже третий по счёту инсульт.

Согласно данным источника, после госпитализации Ливанов приходил в сознание и самостоятельно дышал, однако спустя некоторое время ситуация ухудшилась.

Напомним, Василия Ливанова госпитализировали 1 октября этого года с подозрением на инсульт. Во время проведения операции по удалению тромба у артиста остановилось сердце. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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Депутат ГД Аксаков: закон о жилищно-накопительных вкладах заработает в 2025 году
06 октября 2024, 10:44

Фото: istockphoto/Evkaz

Весной 2025 года начнет свою работу закон, связанный с жилищно-накопительными вкладами, его примут в конце текущего года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на депутата Госдумы Анатолия Аксакова.
«По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года», — прокомментировал председатель комитета ГД по вопросам финансового рынка.
Вклады будут открывать по договору о жилищных сбережениях, а когда он закончится — отправлять на улучшение жилищных условий вкладчика. Вклад действует не менее года, а сам вкладчик должен быть физлицом. Законопроект приняли в апреле.

По договору банк примет от вкладчика деньги, начислит проценты и направит средства на покупку жилья по распоряжению вкладчика или же на долевое, а также индивидуальное жилищное строительство.

Такие вклады позволят накопить на начальный взнос по ипотеке.

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В Лас-Вегасе взорвут легендарное казино Tropicana
В Лас-Вегасе снесут знаменитое казино Tropicana, которое работало с 1957 года
06 октября 2024, 10:23

Фото: iStock/nazarovsergey

В Лас-Вегасе 9 октября этого года состоится шоу, по итогам которого будет снесено легендарное казино-курорт Tropicana. Об этом сообщила компания-владелец заведения Bally`s Corporation, передает 8newsnow.
Отмечается, что зрителям будет представлено шоу с дронами и фейерверками, а завершится оно взрывом Tropicana. Согласно информации источника, на месте казино в дальнейшем планируется построить стадион.

Иные подробности предстоящего мероприятия не уточняются.

Напомним, Tropicana проработало 67 лет. На 12 тысячах квадратных метрах работали более 3 тысяч игровых автоматов и были места для 132 настольных игр. Каждый день в этом казино проводились турниры по покеру.

Ранее сообщалось, что жительница Кривого Рога собирала деньги якобы для поддержки ВСУ, а сама тратила их в онлайн-казино. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#онлайн
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Ученые узнали, кто устроил «нулевую мировую войну»
РИАН: археологи в ФРГ пытаются выяснить, кто устроил древнейшую битву в Европе
06 октября 2024, 10:10

Фото: iStock/Tennessee Witney

Совсем недавно ученым стало известно об одном из самых первых сражений в Европе, пишет РИА Новости.
Отмечается, что военные действия в долине реки Толлензе были самыми значимыми в Германии. Битва, которая привела к многочисленным жертвам, началась 3200-3300 лет назад.

Согласно информации источника, с 2008 года в Толлензе ведутся раскопки, которые не закончены и по сегодняшний день. Археологи обнаружили более 12 тысяч фрагментов костей. Уточняется, что останки принадлежат мужчинам, которые погибли от мечей и стрел.

Среди оружия были найдены бронзовые наконечники, деревянная палица, молот. Ученые сообщили, что в боях принимали участие минимум четыре тысячи воинов.

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Сокращение безработицы и прогресс в науке: Московской области 95 лет, история успеха и достижения
06 октября 2024, 10:00

Фото: istockphoto / VasKhomchin

6 октября Московская область отмечает своё 95-летие. За этот период регион прошёл путь от исторически значимой территории до одного из ведущих экономических, научных и культурных центров России.
Московская область имеет богатую историю, которая началась задолго до официального образования региона в 1929 году. Подмосковье всегда занимало важное место в жизни страны, будучи ключевым транспортным узлом и культурным центром России. Многие древние города области обладают богатым историческим наследием и множеством архитектурных памятников.

Экономическое развитие

В 2024 году экономика Московской области демонстрировала устойчивый рост благодаря развитию промышленного сектора, увеличению объёмов производства и положительным изменениям в сфере грузоперевозок и пассажирских перевозок.

Розничный товарооборот также показал значительный прирост — на 10,5 %, а объём платных услуг населению возрос на 4,7 %. Средняя зарплата за месяц увеличилась на 20,2 %, а уровень безработицы снизился.

Фото: istockphoto / Dilok Klaisataporn

Развитие дорожной инфраструктуры

В течение последнего года в Московской области активно развивалась дорожно-транспортная сеть. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» был произведён ремонт более пятидесяти участков региональных трасс в городской черте. Это существенно повысило уровень комфорта передвижения для местных жителей и улучшило транспортную доступность социально значимых объектов.

Фото: istockphoto / Iryna Melnyk

Экологическая и социальная сфера

Подмосковье активно работает над улучшением экологической ситуации. Внедрение современных систем переработки отходов, а также проекты по озеленению и благоустройству территорий положительно влияют на качество жизни.

Фото: istockphoto / IThx4Stock

Развитие здравоохранения и образования

В регионе были открыты новые медицинские центры, школы и детские сады, а действующие учреждения получили современное оборудование и высококвалифицированных специалистов.

С началом учебного года в Московской области было открыто более 60 образовательных учреждений, из которых 39 новых школ и 24 детских сада.

Фото: istockphoto / metamorworks

Наука и технологии

В период с 2023 по 2024 год Московская область продемонстрировала заметный прогресс в развитии науки и технологий, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ). Успехи в этой сфере были признаны на различных конкурсах, подчёркивающих высокий уровень инноваций и разработок, происходящих в регионе.

Кроме того, регион активно предоставляет гранты и создаёт благоприятные условия для развития IT-индустрии.

Фото: istockphoto / Userba011d64_201

Культура и искусство

Московская область известна своими культурными мероприятиями и фестивалями. Разработаны новые туристические маршруты, отреставрированы исторические памятники, что обеспечивает сохранение культурного наследия и привлекает интерес как местных жителей, так и гостей региона.

Кроме того, в Московской области отремонтировали и модернизированы различные культурные объекты, музеи и библиотеки.

Фото: istockphoto / shironosov

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#московская область
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#история
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Стало известно, как «Моссад» заминировал пейджеры для «Хезболлы»
WP: «Моссад» вынудил членов «Хезболлы» брать пейджер двумя руками
06 октября 2024, 09:58

Фото: iStock/Dmitriy83

Пейджеры, которыми пользовались участники движения «Хезболла», были разработаны и запрограммированы особым образом израильской разведкой «Моссад». Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники в США, Израиле и на Ближнем Востоке.
Согласно материалам газеты, для того, чтобы прочитать зашифрованное сообщение, необходимо было зажать кнопки сразу двумя руками. Уточняется, что именно это и активировало взрывчатку внутри пейджера.

Заминированные рации начали использоваться в Ливане «Моссадом» еще в 2015 году. В то время устройства содержали огромные батареи, скрытую взрывчатку и систему для прослушивания. Отмечается, что разведка Израиля могла взорвать устройства и раньше.

Напомним, массовая детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября текущего года. Пострадали не менее 2800 человек, восемь из них скончались, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

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#страны
#человек
#разведка
#израиль
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«‎Космический путь»: Личная жизнь, биография и детство репера MACAN
06 октября 2024, 09:00

Фото: соцсети MACAN

В России много талантливых рэперов, но не всем удается достичь успеха. MACAN (Андрей Косолапов) завоевал огромную популярность среди молодежи.
В материале «Радио 1» расскажем о том, как этот рэп-исполнитель начал свою карьеру, о его детстве, личной жизни и самых популярных хитах.

Детство MACAN

Будущий артист родился в столице в благополучной семье. Его отец сначала занимался бизнесом, а затем увлекся режиссурой, снимая фильмы для благотворительных фондов.

Родители старались обеспечить своих детей всем необходимым — у Косолапова есть три младшие сестры. По его воспоминаниям, на день рождения он всегда получал замечательные подарки, в том числе двухместную игрушечную машинку.

Прежде чем рэпер Macan выпустил свой сингл «Май», он посещал музыкальную школу, но занятия казались ему скучными. Гораздо больше его увлекали занятия в спортивной секции самбо, которые помогали ему выпустить накопившуюся энергию и научили дисциплине и умению постоять за себя.

Фото: iStock/Venerala

Подросток с удовольствием слушал треки Snoop Dogg и Eminem, а позже заинтересовался творчеством Басты и Шокка. Музыка стала его главной страстью, и уже в одиннадцать лет Macan начал писать свои первые тексты песен в стиле классического пацанского рэпа. Однако к тому времени он стал менее примерным учеником: начал пропускать занятия и хулиганить, а в девятом классе оказался в полиции после драки с одноклассником.

Родители не одобряли увлечение сына и его поведение, надеясь, что он изменится и завершит обучение в вузе. В ответ на это Macan решил отложить музыку и поступил в РАНХиГС на юридический факультет, но с первых дней учебы понял, что не видит себя в этой профессии. Поступление стало лишь способом прекратить конфликты в семье.

Начало карьеры рэпера MACAN

Первые композиции артист выпустил в социальных сетях под псевдонимом Young Chaser в 2018 году. Синглы «Parliament» и «На парусах» не принесли ему особого успеха, но это не остановило молодого таланта.

В следующем году Macan выпустил треки «На меня» и «М16», а также представил свой дебютный альбом «1000 км до мечты». Его песни, наполненные трогательной лирикой и переживаниями из-за разбитого сердца, нашли отклик у молодежи и стали популярными.

Фото: iStock/bernardbodo

Критики отмечают, что творчество молодого исполнителя характеризуется хорошо структурированными и понятными композициями, припевы которых легко запоминаются.

Макан создал свой узнаваемый стиль, сочетающий мелодичные вступления с быстрым ритмичным флоу в начале. Он обращается к слушателям напрямую, привлекая их своей искренностью, простотой языка и отсутствием попыток навязать свое мнение.

Главные хиты MACAN

Одна из самых популярных песен MACAN – «Буду пьяным молодым», которая стала настоящим хитом. Эта композиция завоевала сердца слушателей благодаря своей запоминающейся мелодии и трогательной лирике.

Кроме того, большой популярностью пользуется трек Macan, выпущенный совместно с исполнителем A.V.G под названием «Привыкаю», а также треки «asphalt 8» и «Как je».

Личная жизнь MACAN

Артист предпочитает не делиться подробностями личной жизни, но известно, что его первой музой была Даяна Погосова. После расставания в 2019 году они остались друзьями.

В 2020 году MACAN заявил, что его сердце свободно и он мечтает о семье. Зимой 2023 года появились слухи о его романе с Николь Сахтариди, но официального подтверждения не было. Ему также приписывали отношения с Валей Карнавал.

В интервью в 2024 году рэпер высказал требования к своей избраннице, осудив девушек за откровенные фото. Это вызвало критику со стороны поклонников, которые указали на противоречия между его словами и поведением Николь. В ответ MACAN объяснил, что говорил только за себя и не одобряет подобный контент.

Позже в интернете появились фотографии рэпера с девушкой, его поклонники предположили, что у него новые отношения с экс-участницей шоу «Невеста. Экстра любовь» Марией Мотиной.

MACAN сейчас

В 2024 году MACAN отправился в тур по России. С октября он планирует посетить как минимум 11 городов, среди которых Владивосток, Смоленск, Архангельск, Новосибирск и другие.

«Ты идешь, и в какой-то момент тебе говорят, что все билеты на твой концерт проданы. Когда треки залетают в чарты, когда люди тебе пишут огромные сообщения «твоя музыка меня спасает», ты понимаешь, что все не зря, и это космический, я считаю, путь», — отмечает артист.

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