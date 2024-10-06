Стало известно об ограничениях на алкоголь в отелях Турции

Фото: istockphoto/9parusnikov
Ограничения на употребление алкоголя в отелях Турции, работающих по системе «все включено», не ожидаются. Об этом заявил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар в беседе с РИА Новости. По его словам, проблема с злоупотреблением спиртным в турецких отелях отсутствует.
«На данный момент отсутствует проблема злоупотребления алкоголем в турецких отелях. Могут применяться некоторые меры, чтобы ограничить количество выбрасываемых продуктов, но ограничений в употреблении алкоголя не ожидается», — пояснил он.Санджар также добавил, что ограничения на алкоголь в отелях курортов Испании вполне объяснимы, если вспомнить множество инцидентов с пьяными туристами из Британии.
Ранее сообщалось, что последнее время женщины по всему миру все чаще выбирают путешествия в одиночку. Некоторые отправляются в безопасные и развитые страны, в то время как другие готовы рисковать ради впечатлений, отправляясь в такие места, как Индия, Египет и другие государства с высоким уровнем преступности. Однако путешествия в такие страны очень часто заканчиваются для девушек плачевно.
Читайте также:
«Кусок мяса»: Туристки пожаловались на приставания в путешествиях в Индию и Египет
Отель на дереве и домики хоббитов: топ-5 лучших глэмпингов Подмосковья
Отдых в Подмосковье осенью 2024: куда поехать на один день или выходные
Данил Пономарев