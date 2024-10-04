Вирусолог Лукашев не исключил новую катастрофическую пандемию

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy
Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что новая катастрофическая пандемия из-за африканских инфекций вполне возможна, однако спрогнозировать её практически невозможно.
«Вероятность совершенно реальная. Не исключено, что пандемия будет и значительно более тяжёлая, чем пандемия COVID-19. Другое дело, что предсказать её совершенно невозможно. То есть мы уверены, что она будет, но она может случиться и через 50, и через 100 лет, а может и через месяц», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Лукашев.
Он объяснил такое состояние вещей тем, что вирусы достаточно изменчивы.
На локальном уровне человека также поджидают опасные вирусы и инфекции. Так, например заразиться тяжёлыми заболеваниями можно и в спортзале. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко.
«Такие заболевания, как чесотка и педикулез, передаются контактным путём. Другими самыми распространенными инфекциями кожи в зоне тренажеров являются грибковые (стригущий лишай или микроспория, микозы), вирусные и бактериальные инфекции», — перечислила в беседе с Газета.ру врач.
Она рекомендовала быть осторожными с подголовниками и зоной скамьи, где происходит контакт волос, а также с ручками тренажеров, перекладинами грифов и гантелями, поскольку там обитает большое количество микроорганизмов.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявляла, что вирус Марбург является особо опасной инфекцией, летальность которой достигает 80%.
Читайте также:
Вирусолог Малинникова объяснила смертельную опасность вируса Марбург
Врачи НИКИ детства предупреждают о заболеваниях, которые можно привезти из тёплых стран
Врач-эпидемиолог Лищук рассказал об опасности холеры и о мерах её профилактики
Мелисса Тимофеева