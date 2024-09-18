Врачи НИКИ детства предупреждают о заболеваниях, которые можно привезти из тёплых стран

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В тропических странах, куда дети отправляются отдыхать вместе с родителями, существует риск заражения различными инфекциями, такими как лихорадка Денге, малярия, амебиаз и лихорадка Западного Нила. Некоторые семьи предпочитают планировать отпуск осенью, чтобы избежать большого потока туристов. Однако даже в самых комфортабельных отелях и курортах существует вероятность подхватить неизвестное заболевание.
«Когда мы говорим „инфекции“, то подразумеваем целую группу разных заболеваний: вирусных, бактериальных, паразитарных. Последние — самые коварные. К примеру, паразитарную диарею, связанную с амебиазом, очень тяжело заподозрить. У ребенка то жидкий стул, то запор и многие родители даже не догадываются, что в кишечнике поселилась амеба. Списав всё на погрешности в питании, не обращаются за медицинской помощью, надеясь, что пройдет само. А дальше перфорация и перитонит. Попасть в организм ребенка простейшее может через грязные руки повара в отеле», — отмечает главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.Специалисты рекомендуют при любых признаках недомогания у ребёнка после отпуска немедленно обратиться к врачу и обязательно сообщить о недавней поездке в такие страны, как Турция, Египет или Тунис.
«Не стоит купаться в стоячих водоемах и реках Египта, Африки, Индии и Китая, так как там может поджидать еще одна коварная инфекция — мочеполовой шистосомос. Возбудителями ее являются паразиты шистосомы. Заражение происходит при купании, употреблении инфицированной воды, а также прикосновении к речным улиткам. По оценкам ВОЗ, ежегодно от шистосомоза умирают до 200 тыс. человек», — говорит врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.Малярия является наиболее опасной инфекцией, которая может возникнуть в странах с жарким климатом. Её разносчиками являются малярийные комары и москиты, которые могут быть незаметными для ребёнка. Поэтому необходимо проявлять особую осторожность во время отдыха во Вьетнаме, Таиланде, Индонезии и на Филиппинах и использовать репелленты.
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