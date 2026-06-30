Стало известно об опасности напитков со льдом

30 июня 2026, 15:55

Специалист Абдуллаева: напитки со льдом могут стать источником кишечной инфекции

Фото: iStock/Merinka

Напитки со льдом могут стать источником кишечной инфекции при несоблюдении гигиенических норм во время приготовления льда. Об этом в беседе с RT сообщила заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности РОСБИОТЕХа Асият Абдуллаева.