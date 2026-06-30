Стало известно об опасности напитков со льдом
Напитки со льдом могут стать источником кишечной инфекции при несоблюдении гигиенических норм во время приготовления льда. Об этом в беседе с RT сообщила заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности РОСБИОТЕХа Асият Абдуллаева.
Эксперт указала на несколько распространённых нарушений: использование некипячёной воды из-под крана, грязные ледогенератор и формы, а также работа немытыми руками. По ее словам, для получения безопасного льда необходимо использовать бутилированную воду или предварительно прокипячённую. Также рекомендуется хранить лёд в герметичной упаковке отдельно от сырого мяса и рыбы.
Если лёд мутный, имеет посторонний запах или неоднородную структуру, от него лучше отказаться. Безопасный лёд обычно прозрачный и без посторонних примесей, заключила Абдуллаева.
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