Эндокринолог назвал россиянам самое полезное летнее блюдо
Эндокринолог Максим Кузнецов назвал окрошку самым полезным летним блюдом. Об этом медик сообщил в личном блоге.
По мнению Кузнецова, окрошка благодаря огурцам, редису, картофелю и зелени богата клетчаткой. Это способствует снижению уровня холестерина и сахара в крови, а также уменьшает риск гипертонии, подчеркнул врач.
Окрошка насыщает организм белком, который поступает из яиц, отварного мяса или курицы. При этом Кузнецов рекомендовал исключить колбасу, так как она содержит больше жира и меньше белка по сравнению с вареным мясом.
Квас и кефир, используемые для приготовления окрошки, положительно влияют на микрофлору кишечника. Еще одним преимуществом этого блюда является его низкая калорийность, добавил эндокринолог.
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