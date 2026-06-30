Эндокринолог назвал россиянам самое полезное летнее блюдо

30 июня 2026, 13:12

Эндокринолог Кузнецов: Клетчатка в окрошке снижает уровень холестерина в крови

Фото: iStock/Aeril01

Эндокринолог Максим Кузнецов назвал окрошку самым полезным летним блюдом. Об этом медик сообщил в личном блоге.