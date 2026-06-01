Стало известно об участившихся случаях секса в московских парках
В Москве с наступлением лета традиционно фиксируется рост числа случаев интимной близости в парках и других общественных пространствах. Об этом в беседе с «Российской газетой» сообщил вице-президент АНО «Безопасная столица» Антон Акишин.
По словам эксперта, чаще всего к административной ответственности привлекают именно эксгибиционистов. При этом наказать за публичный секс удается не всегда — необходимо доказать факт нарушения, для чего требуются записи с камер видеонаблюдения или показания свидетелей.
Ранее в социальных сетях появилась информация о женщине, арестованной за интимную связь в общественном месте. Инцидент произошел в сквере на северо-востоке столицы.
Суд установил, что гражданка вступала в половой контакт с мужчиной на глазах у прохожих. За мелкое хулиганство ей назначили десять суток административного ареста.
