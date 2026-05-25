Достижения.рф

На Урале педагога музыкальной школы осудили за сексуальные действия с детьми

Фото: Istock/artisteer

Суд в Екатеринбурге приговорил бывшего учителя к 10 годам колонии строгого режима. В объединённой пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что дело касается преступлений против половой неприкосновенности детей.



Суд установил, что педагог детской хоровой школы совершил действия сексуального характера в отношении троих детей. Свою вину мужчина не признал. Судья вынес обвинительный приговор по двум статьям УК РФ и назначил гражданину окончательное наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

Кроме того, служитель правосудия лишил осуждённого права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними или в учреждениях для них, на срок 15 лет, после чего последует ограничение свободы на два года.

Ранее в Пермском крае правоохранители задержали учителя. Он мастурбировал на школьниц.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0