Бездомная поплатилась за страсть в парке в Москве
В Москве задержали бездомную женщину за слишком откровенное поведение в общественном месте. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент случился в одном из скверов на северо-востоке столицы. Женщина, не имеющая постоянной регистрации и жилья, вместе со своим спутником демонстрировала страстные сцены, не стесняясь посторонних.
В суде она пояснила, что знает партнера более десяти лет, а сама последние десять лет живёт на улице. Также она сообщила, что у неё двое детей, которые находятся на попечении её матери. За мелкое хулиганство суд назначил ей административный арест сроком на десять суток.
Ранее учительницу рисования арестовали за развратные переписки и беседы о сексе со школьниками. Отмечалось, что ей 28 лет.
