Стало известно, откуда поступает большинство звонков от мошенников

Киберэксперт Воронин: Большинство звонков от мошенников поступает с Украины
Звонки от мошенников чаще всего поступают с территории Украины. Об этом заявил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.
Он напомнил, что мошенники используют множество схем, нацеленных на кражу денежных средств. Кроме того, злоумышленники с помощью шантажа могут заставить свою жертву совершить то или иное преступление.
«В настоящее время большинство мошеннических звонков происходит с территории Украины. От украинских мошеннических кол-центров страдают не только граждане России, но и жители европейских государств», — подчеркнул Воронин в беседе с RT.
Киберэксперт призвал россиян быть максимально внимательными и бдительными при телефонном разговоре с незнакомыми людьми. Ни в коем случае никому нельзя сообщать личные данные и коды из смс, заключил Воронин.