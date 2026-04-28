Стало известно, откуда поступает большинство звонков от мошенников

28 апреля 2026, 12:51

Киберэксперт Воронин: Большинство звонков от мошенников поступает с Украины

Звонки от мошенников чаще всего поступают с территории Украины. Об этом заявил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.





Он напомнил, что мошенники используют множество схем, нацеленных на кражу денежных средств. Кроме того, злоумышленники с помощью шантажа могут заставить свою жертву совершить то или иное преступление.





«В настоящее время большинство мошеннических звонков происходит с территории Украины. От украинских мошеннических кол-центров страдают не только граждане России, но и жители европейских государств», — подчеркнул Воронин в беседе с RT.