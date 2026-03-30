Стало известно, откуда в системе ОМС появляются деньги на лечение россиян
В Санкт-Петербурге ежегодно возрастает число застрахованных жителей
Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, откуда система ОМС получает средства.
Так, по его словам, основными источниками денег являются страховые взносы работодателей за трудоустроенных граждан, а также региональных властей за тех, кто не работает.
«Собранные средства направляются из федерального фонда в территориальный фонд ОМС в виде субвенции, которая является самым крупным источником финансирования. В Санкт-Петербурге число застрахованных возрастает год от года. По сравнению с 2025 годом на 1 января 2026 года прирост составил около 50 тысяч застрахованных», — рассказал Лисовец в разговоре с «Петербургским дневником».
Он уточнил, что прирост в основном произошел за счет жителей Ленобласти, которые страхуются на территории Петербурга. Они могут прикрепляться к медицинским организациям здравоохранения города и получать помощь. При этом Лисовец подчеркнул, что такая возможность есть у жителей любого региона.
Глава фонда добавил, что система также получает деньги от города на то, чтобы медицинские организации оказывали больше той или иной помощи, в том числе реабилитации, высокотехнологичной и скорой медицинской помощи.
Еще одним источником дохода являются средства за оказание медицинской помощи жителям, застрахованным в других субъектах, заключил Лисовец.