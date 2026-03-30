Стало известно, откуда в системе ОМС появляются деньги на лечение россиян

30 марта 2026, 16:13

В Санкт-Петербурге ежегодно возрастает число застрахованных жителей

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, откуда система ОМС получает средства.





Так, по его словам, основными источниками денег являются страховые взносы работодателей за трудоустроенных граждан, а также региональных властей за тех, кто не работает.





«Собранные средства направляются из федерального фонда в территориальный фонд ОМС в виде субвенции, которая является самым крупным источником финансирования. В Санкт-Петербурге число застрахованных возрастает год от года. По сравнению с 2025 годом на 1 января 2026 года прирост составил около 50 тысяч застрахованных», — рассказал Лисовец в разговоре с «Петербургским дневником».