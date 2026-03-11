В ГД оценили идею о повышении взносов по ОМС для курильщиков и полных людей
Депутат Куринный: в системе ОМС действует общий подход
Предложение о повышении взносов по обязательному медицинскому страхованию для курильщиков и людей с лишним весом на практике совершенно нерабочая. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Ранее такое предложение озвучил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Он считает, что необходимость доплачивать за медицинскую страховку будет стимулировать россиян вести более здоровый образ жизни.
«В системе действует общий подход, и выделение каких-либо групп с дифференцированным тарифом необоснованно. Кроме того, система ОМС является общей: у одних риски выше, у других ниже», — отметил Куринный в разговоре с Москвой 24.
Он уточнил, что чаще всего в России получают медицинскую помощь пенсионеры и дети. Если следовать предлагаемой логике, именно на эти категории граждан легла бы основная финансовая нагрузка, что совершенно несправедливо.
Однако Куринный считает, что идею можно реализовать в рамках добровольного медицинского страхования. В этом случае страховая компания может индивидуально оценить риски развития заболеваний исходя из возраста, профессии или наличия вредных привычек.