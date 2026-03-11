В ГД оценили идею о повышении взносов по ОМС для курильщиков и полных людей

11 марта 2026, 16:31

Депутат Куринный: в системе ОМС действует общий подход

Фото: iStock/YKD

Предложение о повышении взносов по обязательному медицинскому страхованию для курильщиков и людей с лишним весом на практике совершенно нерабочая. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.





Ранее такое предложение озвучил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Он считает, что необходимость доплачивать за медицинскую страховку будет стимулировать россиян вести более здоровый образ жизни.





«В системе действует общий подход, и выделение каких-либо групп с дифференцированным тарифом необоснованно. Кроме того, система ОМС является общей: у одних риски выше, у других ниже», — отметил Куринный в разговоре с Москвой 24.