В Пушкинском возле Дворца культуры «Строитель» украсили восьмиметровую ель
Площадку у ЦДК «Строитель» в городе Пушкино украсили к Новому году и установили большую искусственную ёлку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
В работе участвовали уполномоченный главы муниципалитета Нина Ушакова и председатель Совета депутатов округа Артём Садула.
«Собирали нашу новогоднюю красавицу всем миром. Без помощи специалистов МКУ «Пушгорхоз» мы бы точно не справились. Руководили процессом сотрудники ЦДК. Новый год – время чудес. И даже если за окном нет снега и зимнего мороза, главный символ праздника должен быть обязательно», – уверена Ушакова.
К началу зимнего сезона площадь у ЦДК и восьмиметровая ель засияли праздничными огоньками. Вся работа заняла около трёх часов. Теперь Дворец культуры готов встречать гостей.
В этом году в ЦДК «Строитель» – обширная праздничная программа. Только на время каникул запланировали более 20 мероприятий. Первое новогоднее представление состоится 19 декабря.