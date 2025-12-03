В Пушкинском возле Дворца культуры «Строитель» украсили восьмиметровую ель

03 декабря 2025, 19:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский / Нина Ушакова

Площадку у ЦДК «Строитель» в городе Пушкино украсили к Новому году и установили большую искусственную ёлку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





В работе участвовали уполномоченный главы муниципалитета Нина Ушакова и председатель Совета депутатов округа Артём Садула.

«Собирали нашу новогоднюю красавицу всем миром. Без помощи специалистов МКУ «Пушгорхоз» мы бы точно не справились. Руководили процессом сотрудники ЦДК. Новый год – время чудес. И даже если за окном нет снега и зимнего мороза, главный символ праздника должен быть обязательно», – уверена Ушакова.