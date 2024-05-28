Стало известно, сколько россиян следуют правилам кибербезопасности на работе

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Исследование сервиса «Работа.ру» и IТ-компании «Киберпротект» показало, что 38% россиян следуют правилам кибербезопасности на работе.
Ещё 42% опрошенных отметили, что знают о правилах, но не всегда их соблюдают.
В топе самых ответственных в этом отношении работников оказались сотрудники IТ, транспортной отрасли и сферы торговли.
Другое историческое исследование американских учёных показало, что первые английские поселенцы, прибывшие в Северную Америку, ели местных собак. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Аrkeonews, археологи обнаружили следы разделки и ударов на скелетах животных. По их словам, в те времена подобная практика не была редкостью.
Ранее опрос показал, что почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше.
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«10% участников исследования в принципе не учитывают правила кибербезопасности и хранения данных в работе. Столько же вовсе не пользуются компьютером», — приводит RT текст исследования.
В топе самых ответственных в этом отношении работников оказались сотрудники IТ, транспортной отрасли и сферы торговли.
Другое историческое исследование американских учёных показало, что первые английские поселенцы, прибывшие в Северную Америку, ели местных собак. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Аrkeonews, археологи обнаружили следы разделки и ударов на скелетах животных. По их словам, в те времена подобная практика не была редкостью.
Ранее опрос показал, что почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше.
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Мелисса Тимофеева